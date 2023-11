FC Porto. Conselho Superior retira proposta de revisão dos estatutos

O Conselho Superior do FC Porto aprovou esta terça-feira uma moção para retirar a proposta de revisão dos estatutos, na origem da Assembleia Geral Extraordinária desta segunda-feira, marcada por desacatos entre sócios do clube.

Segundo o jornal "O Jogo", a continuidade da reunião magna, que foi adiada para a próxima segunda-feira, fica agora nas mãos do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Lourenço Pinto, e do Conselho Superior, que aponta para o cancelamento do encontro.

A AG de segunda-feira estava inicialmente marcada para uma sala no interior do Estádio do Dragão, mas o inesperado número de sócios levou o evento para o Dragão Caixa. A AG ficou marcada por desacatos e agressões entre sócios que levou ao adiamento da mesma para o dia 20 de novembro.

Henrique Ramos, sócio do FC Porto que foi agredido na Assembleia Geral do clube na última segunda-feira, garante que o agressor é José Sá, membro do Conselho Superior do FC Porto.

Na noite de terça-feira, o Ministério Público (MP) anunciou que vai instaurar um inquérito às agressões. Em comunicado, o MP refere que tendo em conta os acontecimentos "amplamente divulgados na comunicação social e susceptíveis de integrar infracções criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no Diap da Procuradoria da República do Porto".

André Villas-Boas, provável candidato às eleições, já tinha pedido esta manhã que o Ministério Público investigue as agressões.

A direção do FC Porto garantiu que iria recorrer "aos meios ao seu alcance para identificar os responsáveis por agressões físicas" durante a Assembleia Geral que decorreu na noite de segunda-feira e que os desacatos "são condenáveis e mancham uma história centenária de cultura democrática".