FC Porto. Ministério Público abre inquérito a agressões na Assembleia Geral

Também esta terça-feira, a direção do FC Porto garante que vai "recorrer aos meios ao seu alcance para identificar os responsáveis por agressões físicas" durante a Assembleia Geral que decorreu na noite de segunda-feira .

Em comunicado , o MP refere que tendo em conta os acontecimentos "amplamente divulgados na comunicação social e susceptíveis de integrar infracções criminais de natureza pública, foi determinada a instauração de inquérito, que corre termos no Diap da Procuradoria da República do Porto".

O Ministério Público (MP) anunciou que vai instaurar um inquérito às agressões que ocorreram esta segunda-feira na Assembleia Geral Extraordinária do FC Porto.

Em comunicado publicado no site oficial, a direção condena os ataques a alguns sócios durante o evento no Dragão Caixa.

A AG estava inicialmente marcada para uma sala no interior do Estádio do Dragão, mas o inesperado número de sócios levou o evento para o Dragão Caixa. A AG ficou marcada por desacatos e agressões entre sócios.

O FC Porto pede que os associados regressem à assembleia no dia 20 e que, "ao contrário do que aconteceu ontem, todos saberão estar à altura do momento e dignificar o FC Porto".