Sérgio Conceição: "Houve jogos que me custaram por culpa de terceiros"

"Se me custou um ou outro jogo, sim. Uma vezes por culpa própria, outras vezes por culpa de terceiros. Há algumas coincidências aqui pelo meio, mas não queria muito ir por aí. Os jogos em que perdemos pontos ficam-me muito na cabeça. Trabalhámos muito sobre os erros cometidos, para fazer evoluir os jogadores", acrescenta.

Antes, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Vitória de Guimarães - o último na I Liga -, Sérgio já tinha admitido que lhe tinham custado alguns jogos, "por culpa de terceiros".

Sérgio Conceição admite culpa própria do FC Porto por chegar à última jornada do campeonato sem depender de si para revalidar o título, mas também responsabiliza algumas arbitragens que, observa o treinador, foram adversas, esta temporada.

A revalidação do título, por parte do FC Porto, de(...)

Convidado a comentar as nomeações dos árbitros para a última jornada, o treinador do FC Porto preferiu apenas destacar que no Dragão estará "o melhor árbitro português". "Dos outros jogos não falo", responde, não querendo avaliar a nomeação de Rui Costa para o Benfica-Santa Clara.

No plano desportivo, o treinador dos dragões reconhece que faltou consistência à equipa, sobretudo, no arranque da época. Destaca, por outro lado, o trabalho feito na segunda volta. "Estamos mais maduros, mais espertos", anota.

O FC Porto-Vitória de Guimarães, a contar para a última jornada do campeonato, joga-se este sábado, a partir das 18h00. À mesma hora, o Benfica recebe o Santa Clara. A decisão do título é para acompanhar integralmente na Renascença e em rr.sapo.pt.