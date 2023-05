Jogos do título. Rui Costa na Luz e Soares Dias no Dragão

Rui Costa e Artur Soares Dias são os árbitros dos jogos do título.

Costa estará na Luz, no Benfica-Santa Clara, assistido por Nuno Manso e João Bessa Silva, e com José Bessa como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Tiago Martins, auxiliado por Rui Teixeira.

Soares Dias estará no Dragão, no FC Porto-Vitória de Guimarães, com auxílio de Paulo Soares e Pedro Ribeiro, e o quarto árbitro João Afonso. Fábio Melo será o VAR, com assistência de Carlos Campos.

À entrada para a última jornada, o Benfica lidera o campeonato, com 84 pontos, mais dois que o FC Porto, segundo classificado.

A equipa de Roger Schmidt será campeã se ganhar ao Santa Clara ou se empatar e os dragões, mesmo ganhando ao Vitória de Guimarães, não anularem a diferença de golos (11), atualmente favorável ao líder.



O Porto será campeão se ganhar ao Vitória e o Benfica perder com o Santa Clara. Com um empate das águias, e num cenário mais improvável, a equipa de Sérgio Conceição terá vencer por uma diferença de 11 golos.

O Benfica-Santa Clara, no Estádio da Luz, e o FC Porto-Vitória, no Dragão, estão marcados para sábado às 18h00. Terão relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.



Nomeações da última jornada:

Rio Ave-Famalicão

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Oliveira



Vizela-Sporting

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Manuel Mota



Gil Vicente-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Nuno Almeida



D. Chaves-Boavista

Árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Luís Ferreira



Estoril Praia-Marítimo

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: António Nobre



Portimonense-Arouca

Árbitro: Vítor Ferreira

VAR: Gustavo Correia



FC Porto-Vitória SC

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Paulo Soares e Pedro Ribeiro

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Fábio Melo

AVAR: Carlos Campos

Benfica-Santa Clara

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Rui Teixeira

SC Braga-Paços de Ferreira

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos