Pepe com proposta para renovar com o FC Porto

O FC Porto apresentou uma proposta de renovação a Pepe, capitão de equipa, por mais duas temporadas.

O central de 39 anos de idade termina contrato no fim desta época, já com 40 anos, mas segundo a "CNN Portugal", a SAD portista já avançou com uma proposta formal para a renovação até 2025, pelo que Pepe jogaria até aos 42.

Ao longo das duas épocas, Pepe tem ultrapassado alguns problemas físicos que têm limitado o seu tempo de jogo. Regressou lesionado do Mundial com uma fratura no braço e jogou os primeiros minutos frente ao Arouca. Voltou a ser suplente utilizado frente ao Famalicão.

No total, soma 925 minutos em 13 jogos esta temporada.

Pepe está na oitava temporada no FC Porto, somando as primeiras três épocas, entre 2004 e 2007, e as últimas cinco, quando regressou ao clube em 2018. É uma referência do clube, onde venceu quatro campeonatos, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça Intercontinental.

O defesa foi recentemente apontado ao Al Nassr, onde se reencontraria com Cristiano Ronaldo, colega de equipa na seleção e durante vários anos no Real Madrid.