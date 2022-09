Conceição leva 24 jogadores para o Estoril-FC Porto

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, convocou todos os jogadores à disposição para o jogo em casa do Estoril no sábado, segundo o jornal "O Jogo".

O técnico não fez antevisão ao jogo depois do ataque ao carro onde circulava a sua mulher e dois filhos, na sequência da pesada goleada frente ao Club Brugge, por 4-0, na Liga dos Campeões.

Na quarta-feira, em comunicado no site oficial, o FC Porto repudiou "totalmente" o ataque, lamentou a "falta de proteção das autoridades" e apelou a que o autor ou autores do que classificou como um "ato selvagem" fossem rapidamente identificados e responsabilizados.

De fora ficam Otávio, que teve recaída na lesão na grade costal, e Manafá, em fase final de recuperação.



O FC Porto já viajou para Lisboa, onde ficará em estágio até ao jogo em casa do Estoril, que arranca às 18h00, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.

Os convocados:

Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal;

Defesas: Rodrigo Conceição, João Mário, Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, Zaidu e Wendell;

Médios: Grujic, Eustáquio, André Franco, Uribe e Bruno Costa;

Avançados: Gonçalo Borges, Taremi, Namaso, Toni Martínez, Evanilson, Veron, Pepê e Galeno.