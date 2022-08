Sérgio Conceição. “Marcámos nos momentos importantes do jogo”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconhece que os dragões marcaram ao Sporting “nos momentos importantes do jogo”.

“Quando fizemos o golo, o Sporting tinha tido uma bola no poste, mas durante a primeira parte não deixámos sair com perigo o Sporting, que tem qualidade e é uma equipa muitíssimo bem treinada e com jogadores muito móveis na frente”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões acrescenta que “na segunda parte demos estrategicamente algum terreno ao Sporting na sua primeira fase de construção. Nos momentos importantes do jogo é verdade que marcámos. O Diogo esteve bem em duas ou três ocasiões, mas está lá para isso, para defender”.

Conceição desvaloriza o avanço de cinco pontos para o Sporting: “O campeonato é longo e é uma maratona”.

O FC Porto derrotou o Sporting por 3-0 e tem cinco pontos de vantagem sobre o adversário deste sábado.