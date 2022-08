Conceição não chora por jogadores transferidos

O treinador do FC Porto desvalorizou as saídas de Vitinha e Fábio Vieira, no mercado de transferências, e mostrou-se solidário com o fisiologista da equipa, que perdeu o pai.

"Mau, mau, mau é o nosso fisiologista Eduardo perder o pai, isso é que é verdadeiramente perder", referiu Sérgio Conceição, questionado pelos jornalistas sobre a saída dos dois jogadores para o PSG e Arsenal.

"As memórias não se perdem, mas em termos físicos as pessoas partem e isso não é nada bom para ninguém, para nós, grupo de trabalho, que adoramos o nosso Eduardo, temos um carinho muito grande por ele. Um grandíssimo abraço para ele e para a família que estão a passar por horas difíceis. Essas são as verdadeiras perdas", salientou Sérgio Conceição.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão do Vizela-FC Porto, jogo da segunda jornada do campeonato marcado para domingo, às 18h00.