"Chalana foi um génio", diz Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, descreve Fernando Chalana, a estrela do Benfica e da seleção que morreu aos 63 anos, como um génio do futebol.

"Tenho de referir, também, o nome do Chalana, que foi um génio, um dos maiores de sempre do futebol português, não é coisa pouca", declarou o técnico azul e branco.

"Quero mandar um abraço aos sócios, adeptos, simpatizantes do Benfica e a toda a sua estrutura", sublinhou Sérgio Conceição.

O funeral de Fernando Chalana realizou-se na sexta-feira, com uma derradeira homenagem em pleno Estádio da Luz.

O treinador falava na conferência de imprensa de antevisão do Vizela-FC Porto, jogo da segunda jornada do campeonato marcado para domingo, às 18h00.