Esgotaram os bilhetes para a Taça de Portugal à venda no Estádio do Dragão.

Os azuis e brancos já tinham colocado à venda 12 mil ingressos e, esta quarta-feira, colocaram mais 3.500 bilhetes.

A final da Taça de Portugal coloca frente a frente FC Porto e Tondela, no domingo, a partir das 17h15, no Estádio do Jamor.