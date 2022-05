Garagem do Dragão. Provas apresentadas pelo Sporting comprometem portistas

Os incidentes ocorreram pouco depois de o presidente do Sporting, Frederico Varandas, ter afirmado, na sala de imprensa, que o que se tinha visto no clássico da jornada 22 do campeonato, entre Porto e Sporting, tinha sido “um reflexo dos últimos 40 anos de Pinto da Costa” .

Chegou a hora da defesa para Sérgio Conceição, Vítor Baía e Rui Cerqueira . Será em sede de audiência disciplinar que o treinador, o dirigente e o diretor de comunicação do FC Porto, respetivamente, irão responder às acusações de que são alvo, na sequência dos incidentes na garagem do Estádio do Dragão, no dia 11 de fevereiro.

Tudo isto, depreende-se, com base em elementos probatórios que o Sporting terá feito constar na exposição/queixa formulada na sequência dos acontecimentos no corredor sob as bancadas do Dragão, por onde passam os autocarros das equipas. Com efeito, ainda segundo o "Record", o relatório do delegado da Liga refere-se ao episódio, ainda que “por interposto relato feito por um elemento do Sporting”.

Confrontado pela Renascença com estas informações, o jurista Diogo Soares Loureiro, especialista em Direito do Desporto, confirma que as molduras penais indicadas são as previstas nos regulamentos. Diogo Soares Loureiro admite como muito provável que, na origem das acusações, estejam elementos de prova apresentados pelo Sporting.

“Muito provavelmente, teve a ver com alguma da prova que foi junta pelo Sporting e que a Comissão de Instrutores considerou que era mais forte do que a eventual contraprova que terá sido apresentada por parte dos arguidos”, declara o jurista, em entrevista a Bola Branca.

"Da informação que nos chega, eles [Sérgio Conceição, Vítor Baía, Rui Cerqueira e FC Porto SAD] foram notificados da acusação. Provavelmente, já foi agendada a audiência disciplinar. Até dois dias antes, os arguidos poderão juntar mais meios de prova, nomeadamente arrolar testemunhas. Durante a audiência, as partes serão ouvidas, os arguidos, se entenderem, poderão prestar declarações e, passados alguns dias, teremos o acórdão e a decisão final, que poderá, ou não, ter a condenação dos arguidos”, esclarece Diogo Soares Loureiro.

Castigos podem ser parcialmente cumpridos nas férias



Se o processo em causa andar depressa, algo pouco comum na justiça desportiva portuguesa, e houver lugar a condenação, Sérgio Conceição e os restantes arguidos até poderão cumprir parte ou a totalidade da pena durante o verão, entre o fim do presente campeonato e o arranque do próximo. Tudo depende do momento e da dimensão dos castigos.

“Se estivéssemos a falar de jogos, aí, com toda a garantia, só teríamos os castigos na próxima época. Nos casos em que estamos a falar de suspensão por dias, eventualmente, até poderá ser antes de começarem oficialmente os jogos, embora, provavelmente, já com o arranque da nova época”, elucida Diogo Soares Loureiro.