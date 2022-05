FC Porto pode receber mais dois milhões por Luis Díaz

Segundo os dados do portal "Transfermarkt", o FC Porto tem a receber um milhão por cada qualificação do Liverpool para a Liga dos Campeões nos próximos cinco anos, um milhão (máximo de cinco) por cada 25 jogos oficiais e um milhão (até cinco) por cada 15 golos marcados.

O Liverpool já garantiu a qualificação para a Champions da próxima temporada, pelo que o Porto já tem um milhão de euros garantido. O outro milhão que pode receber esta época está à distância de quatro jogos.

Luis Díaz tem 21 jogos disputados pelo Liverpool, quando faltam seis jogos para o final da época - e todos são importantes para os vice-campeões ingleses, que se encontram na luta por três troféus diferentes.

Restam quatro jornadas da Liga inglesa, em que o Liverpool está no segundo lugar, a um ponto do Manchester City; a final da Taça de Inglaterra, diante do Chelsea; e a final da Liga dos Campeões, contra Real Madrid ou Manchester City, para a qual os "reds" se apuraram na terça-feira, frente ao Villarreal, com ajuda preciosa de Luis Díaz.