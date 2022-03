FC Porto, Sporting e Santa Clara escapam a exclusão das competições europeias

A UEFA anunciou, esta sexta-feira, que FC Porto, Sporting e Santa Clara já não estão em risco de exclusão das competições europeias.

Em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, a UEFA ameaçou excluir os três clubes portugueses das suas competições entre 2022/23 e 2024/25 se não provassem, até 31 de janeiro, que tinham saldado todas as dívidas de salários, direitos de transferência ou pagamentos de natureza social.

A UEFA confirma, agora, FC Porto, Sporting e Santa Clara "satisfizeram as condições impostas" pelo Conselho de Controlo Financeiro de Clubes (CBCF) e "não arriscam exclusão das competições da UEFA".



O trio de clubes teve, ainda assim, de pagar multas. O Porto foi condenado a pagar 300 mil euros, o Sporting 250 mil e o Santa Clara 25 mil.

No caso do Sporting, estava em causa a dívida à Sampdoria por Bruno Fernandes. Os leões tinham por pagar 5,5 milhões de euros por 10% da mais-valia da transferência do médio para o Manchester United.

O Sporting anunciou, já no dia 1 de março, que chegara a acordo com a Sampdoria para saldar a dívida pelo internacional português e que o clube italiano declarou "não ter nada mais a receber desta transação".