Stephen Eustáquio apresenta-se a Sérgio Conceição

Stephen Eustáquio, Uribe e Taremi foram as novidades no treino do FC Porto, esta sexta-feira, no Olival. Destaque para o internacional canadiano que se estreou a trabalhar com Sérgio Conceição.

Depois de ser contratado ao Paços de Ferreira, o médio seguiu para o estágio da sua seleção e participou na vitória sobre El Salvador, que deixou o Canadá próximo de carimbar o apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo. Gonçalo Borges, da equipa B, continua integrado nos trabalhos da formação principal.

Sérgio Conceição tem o grupo praticamente na máxima força. A exceção é Manafá, o único jogador lesionado. Subsiste a dúvida sobre se o treinador fará uma gestão dos cartões no jogo com o Arouca, que antecede o encontro com o Sporting.

Uribe, João Mário e Bruno Costa ficam excluídos do clássico, caso vejam amarelo em Arouca.

A partida com os arouquenses, a contar para a jornada 21 do campeonato, está marcada para domingo, às 19h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.