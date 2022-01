Stephen Eustáquio regressa aos planos do FC Porto

Stephen Eustáquio voltou a entrar no radar do FC Porto com a saída de Sérgio Oliveira para a Roma, de acordo com o jornal "O Jogo".

Os dragões ainda não terão feito qualquer contacto formal por Eustáquio. Não obstante, o Paços de Ferreira estará a par do interesse e disposto a negociar pelo médio internacional canadiano, de 25 anos.

Segundo a referida publicação, o Paços pretende faturar cerca de cinco milhões de euros com Eustáquio. O FC Porto poderá tentar um empréstimo com opção de compra a acionar no final da época.

Stephen Eustáquio esteve muito perto de reforçar o FC Porto no verão, conforme a Renascença noticiou na altura. No entanto, o negócio não se concretizou, ao contrário do regresso de Bruno Costa ao Dragão.