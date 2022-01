Corona já em viagem para Espanha para assinar pelo Sevilha

Jesús Corona já está a caminho de Espanha para trocar o FC Porto pelo Sevilha.

Segundo o jornal "O Jogo", o internacional mexicano mostrou a sua camisola do FC Porto no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, antes de embarcar.

O mexicano de 29 anos estava em final de contrato com o FC Porto e deverá ainda render entre dois e três milhões de euros aos dragões, num negócio que deverá custar um total de 5 milhões, sendo que o Porto não detém a totalidade do passe.

Corona já não treinou hoje no Olival e despediu-se dos colegas na noite de quinta-feira, no jogo frente ao Vizela, para a Taça de Portugal.

O mexicano esteve seis épocas e meia no FC Porto, marcou 31 golos e somou 58 assistências em 287 jogos disputados. Venceu cinco troféus: dois campeonatos, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

Esta é a segunda saída do plantel do FC Porto no mercado de janeiro, depois do empréstimo de Sérgio Oliveira à Roma.