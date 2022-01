Cinco baixas e três "reforços" no regresso aos treinos do FC Porto

O FC Porto voltou a treinar, esta quinta-feira, horas depois da vitória frente ao Vizela que deu a qualificação para as meias-finais da Taça de Portugal.

João Marcelo, Rodrigo Pinheiro e João Mendes, da equipa B, treinaram às ordens de Sérgio Conceição e foram "reforços" para o técnico portista.

Fora das opções continuam cincojogadores: Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento) estão no boletim clínico, enquanto Zaidu está na CAN.

A estes junta-se ainda Tecatito Corona, que está já a caminho de Espanha para reforçar o Sevilha.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, às 10h30, novamente no Olival. O próximo jogo, no Jamor, casa da Belenenses SAD, está marcado para domingo às 20h30, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.