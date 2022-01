"FC Porto perde a sua arma número 1 se Luis Díaz sair"

Luis Díaz é desejado pelo Liverpool e, de acordo com a imprensa britânica, Jurgen Klopp quer contratar o colombiano já neste mercado de janeiro. O extremo, considerado o melhor jogador da primeira metade do campeonato, é "neste momento apetecível", diz Rodolfo Reis, em entrevista a Bola Branca.

O antigo capitão do FC Porto dá conta do peso do Díaz na equipa de Sérgio Conceição e admite que a sua saída significaria "a perda da sua arma número 1".

"O FC Porto perde potencialidades, disso não há dúvidas absolutamente nenhumas. Que é candidato [ao título], até ao fim vai sê-lo. Que vai lutar pelo título, vai. Que perde alguma força, perde. O FC Porto é uma equipa com Luis Díaz e será outra sem Luiz Díaz. Até porque num jogo que esteja mais atrapalhado, ele é aquele jogador capaz de correr 30 metros e fazer coisas diferentes, fazer golo ou dar o golo e o FC Porto não tem mais nenhum jogador com estas características", justifica Rodolfo.

O ex-jogador dos portistas lembra que o poder financeiro dos ingleses não deixa margem para manobras e que a dificuldade financeira dos portistas pode ser aliada na eventual transferência do colombiano. A ausência de algumas figuras do Liverpool, devido à Taça das Nações Africanas, leva à procura de alternativas e quem "tem dinheiro pode fazer o que quer".

"Se a proposta for de 70 milhões, o FC Porto não pode dizer que não", sublinha, nestas declarações à Renascença.