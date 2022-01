José Fernando Rio defende realização do Estoril-FC Porto

José Fernando Rio defende o cumprimento das regras, "alteradas há poucas semanas", e considera que o Estoril-FC Porto se deve realizar, sempre e quando o Estoril tiver 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes.

O candidato às últimas eleições do FC Porto lamenta a situação que o Estoril está a atravessar, mas está de acordo com a posição dos dirigentes portistas e reforça que "o jogo deve ser realizado". Os responsáveis do clube canarinho pediram o adiamento da partida, reuniram com os dirigentes portistas e com a Liga, mas o Porto, devido a constrangimentos de calendário, recusou essa possibilidade.

Em entrevista à Renascença, Rio admite que o FC Porto "não tem qualquer interesse em adiar o jogo e em complicar o calendário mais à frente".