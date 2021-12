FC Porto. Pepê testa positivo à Covid-19

Pepê, avançado do FC Porto, está infetado com Covid-19 depois de ter testado positivo no rastreio feito no domingo pelos dragões, confirmou Sérgio Conceição.

"O Pepê está positivo à Covid-19, é uma situação incontrolável e vai ficar de fora por esse motivo", confirmou.

O brasileiro de 24 anos foi uma das ausência surpreendentes do treino de hoje, o último antes do jogo decisivo frente ao Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões. Marko Grujic, por problemas físicos foi o outro jogador ausente da sessão.



O extremo é o primeiro caso positivo dos dragões esta temporada. Na última semana, Sérgio Conceição admitiu que a subida de casos de Covid-19 em Portugal preocupava o técnico.

"Tivemos uma conversa com o departamento médico. A responsabilidade é de toda a gente, sabemos que se não formos responsáveis podemos ficar sem elementos, não só jogadores, mas de todo o staff", disse, no último dia 2 de dezembro.

O FC Porto-Atlético de Madrid e o AC Milan-Liverpool jogam-se nesta terça-feira, às 20h00, e vão decidir o futuro do clube portista nas provas europeias. Tudo para acompanhar na Renascença, com relato no Dragão e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.



[Atualizado às 18h15]