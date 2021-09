Sérgio Conceição "orgulhoso" pelos miúdos do FC Porto

Sérgio Conceição apostou nos jovens da formação do FC Porto, obteve uma boa resposta e está orgulhoso. Feliz, o treinador explica que o seu contributo decorre da função que exerce. O resto é da responsabilidade dos atletas.

"Estou orgulhoso por ter jogadores que atingem patamares elevados. A equipa e o clube ganham com isso, mas esse é o meu trabalho, fazê-los crescer. É a minha obrigação", diz Sérgio, em conferência de imprensa.

O treinador destaca, por outro lado, "o trabalho invisível que é preciso fazer" fora do campo. "Quando consigo incutir princípios nos jogadores fico orgulhoso. Não só princípios dentro do campo", nota.

No jogo com o Moreirense, que o Porto venceu por 5-0, o Porto jogou, de início, com vários jogadores da formação: Diogo Costa, João Mário, Vitinha e Fábio Vieira.

Sobre Fábio Vieira, eleito melhor em campo pela Renascença, Sérgio Conceição observa que "consegue interpretar bem qualquer das posições do meio-campo para a frente". Realça, contudo, que "se jogar por foram vem naturalmente para o seu espaço, mais interior".