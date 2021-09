Pepe e Marchesín ainda não contam para o FC Porto

Pepe e Marchesín ainda não estão prontos para competir. Sérgio Conceição confirmou, em conferência de imprensa que não conta com os dois jogadores para o desafio com o Gil Vicente, esta sexta-feira, a contar para a 7.ª jornada do campeonato.

Marchesín já "está clinicamente apto, mas está numa fase de readaptação ao treino". "O Pepe, infelizmente, ainda não está apto", lamentou.

A equipa fez o último treino antes do jogo esta quinta-feira. Para a partida de Barcelos, Sérgio Conceição voltará a contar com Toni Martínez que falhou o encontro com o Moreirense, devido a castigo.

O Gil Vicente-FC Porto está agendado para sexta-feira, às 21h15. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.