Onana retira-se da seleção dos Camarões após polémica no Mundial

André Onana, guarda-redes de 26 anos, anunciou a retirada da seleção dos Camarões depois da polémica no Mundial do Qatar.

O guarda-redes do Inter de Milão ficou fora do jogo frente à Sérvia, da segunda jornada, e nem sequer figurou na ficha de jogo devido a um desentendimento com o selecionador Rigobert Song. Segundo a imprensa do país, o treinador não gostava da forma de jogar de Onana, a tomar riscos a sair da baliza e preferia um estilo mais "tradicional" de guarda-redes.

Em comunicado oficial, a Federação apoiou o treinador e Onana foi excluído da equipa dos Camarões nos restantes dois jogos do torneio.



Semanas depois da eliminação do país na fase de grupos, atrás da Suíça e Brasil, Onana oficializa o adeus à seleção.

"Como todas as histórias, esta também tem um fim. A minha com a seleção terminou. Os Camarões estão acima de qualquer pessoa, ficará eterno, tal como o meu amor pela seleção. Continuarei a apoiar como um adepto", pode ler-se.

Formado no Barcelona e Ajax, Onana representa o Inter de Milão desde o último verão. Fez 34 jogos pela seleção dos Camarões e esteve em duas edições da CAN para além do Mundial do Qatar.