Viva Livakovic, o herói dos penáltis da Croácia que foi criado pelo "avô"

Numa entrevista ao jornal "Vecernji List", em janeiro de 2021, Deda contou que, mal Livakovic chegou a Zagreb, para representar o NK, percebeu logo que "seria um dos melhores guarda-redes do mundo". Dominik nunca se esqueceu de quem o ajudou a crescer.



"Mando-lhe várias mensagens e ele, normalmente, liga-me e diz: 'Avô, porque é que estás a mandar-me mensagens? Liga-me'. Eu tenho medo de estar a incomodá-lo. E ele responde sempre: 'Liga-me sempre que quiseres. Tu criaste-me'", recordou Deda nessa entrevista.

Terá sido uma das últimas entrevistas da vida de Zeljko Njezic-Deda. O mítico treinador de guarda-redes morreu a 6 de julho de 2021, enquanto dormia, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Dominik Livakovic foi uma de muitos que homenagearam um homem que, de acordo com as histórias, nunca reclamou louros - melhor do que uma coroa era ver os guarda-redes que treinara brilhar.

Deda não viu Livakovic brilhar no Mundial 2022, mas Ivkovic sim. O antigo guarda-redes não esquece as origens de Dominik, mais jovem de rosto do que no cartão do cidadão, e acredita que o guarda-redes se tem valorizado tanto no Qatar que já vale "muito mais" do que qualquer clube português alguma vez poderia pagar.