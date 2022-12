Cristiano Ronaldo no treino da seleção, Rúben Dias de fora

Cristiano Ronaldo marcou presença no treino da seleção nacional, esta quinta-feira, de preparação para o jogo com Marrocos, a contar para os quartos de final do Mundial 2022. Já Rúben Dias falhou a sessão.

Conforme foi possível verificar nos 15 minutos abertos à comunicação social, Ronaldo participou normalmente na sessão, depois de, na véspera, ter feito trabalho de recuperação no ginásio, com os titulares do jogo com a Suíça.

Rúben Dias ficou, esta quinta-feira, no ginásio. O central é um de quatro jogadores que falharão a meia-final se virem cartão amarelo frente a Marrocos (os outros são Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix) - a folha limpa depois dos quartos de final. Fernando Santos distribuiu coletes de titular pelos outros dez jogadores que alinharam de início frente à Suíça. O 11.º colete, que seria para Dias, foi para António Silva.