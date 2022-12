Rúben Amorim desvaloriza caso Ronaldo. "Acontece em todas as equipas"

Rúben Amorim, treinador do Sporting e antigo internacional português, acredita que a situação de Cristiano Ronaldo ao ser substituído "acontece em todas as equipas".

O técnico não aprova nem reprova as declarações de Fernando Santos, que publicamente afirmou que "não gostou mesmo nada" das imagens de Cristiano Ronaldo, em que se mostrou descontente por ser substituído frente à Coreia do Sul.

"Não sei bem o que se passa lá dentro. São casos que acontecem em todas as equipas e cada treinador tem a sua forma de resolver e não vou estar aqui a dizer se está certo, ou errado. Tenho pouco tempo de treinador e sabem como resolvo as coisas. Outros têm outra maneira, os jogadores passam-se, dizem isto ou aquilo, são coisas normais, acontecem em todos os grupos. O foco deve estar no jogo", disse.

O atual treinador do Sporting não sabe o impacto que as declarações de Fernando Santos podem ter no grupo da seleção nacional, porque depende de equipa para equipa.

"Depende de cada treinador lidar da melhor maneira, sabendo que não há certo nem errado. O mesmo treinador pode tomar a mesma atitude em clubes diferentes e correr de forma diferente, porque depende das dinâmicas de cada grupo. Não dou grande importância a isso, é focar nos jogos", termina.

