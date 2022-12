Gonçalo Ramos fez hat-trick mas já está de olho em Marrocos

O avançado Gonçalo Ramos marcou três golos contra a Suíça, mas o jogador já está a pensar “no próximo jogo” contra Marrocos.

Questionado sobre se esperava ser titular no próximo jogo, o jogador do Benfica deixou a decisão para Fernando Santos: “São assuntos que não são para mim. Tenho de trabalhar no máximo e logo se vê”.

Ramos falou ainda sobre Cristiano Ronaldo: “Ele falou comigo como fala com todos, é o capitão, tenta ajudar sempre e correu muito bem”.

Portugal goleou a Suíça por 6-1 e está nos quartos de final onde vai defrontar Marrocos.