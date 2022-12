Cristiano Ronaldo: "Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós"

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional, garante que hoje a equipa joga "pelos sonhos de todos" nos oitavos de final do Campeonato do Mundo do Qatar.

"Hoje é por Portugal! Pelos portugueses! Por nós e pelos nossos! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo!", escreveu nas redes sociais.



Ronaldo, de 37 anos, é uma das dúvidas no onze inicial, depois da tomada de posição pública de Fernando Santos em relação ao comportamento do internacional português no jogo frente à Coreia do Sul.

O avançado demonstrou desagrado com a substituição na última jornada da fase de grupos. Na zona mista no final do jogo, Ronaldo garantiu que se dirigia para um jogador sul-coreano, mas Fernando Santos assumiu, no dia de ontem, que "não gostou mesmo nada" do que viu.

Portugal e Suíça defrontam-se no último dos oito jogos dos oitavos de final, a partir das 22h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, jogo com relato na Renascença e uma emissão especial que arranca às 18h00. O jogo terá ainda acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.