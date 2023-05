Nuno Borges cai no "ranking", mas continua no "top-100"

Nuno Borges desceu para o lugar 88 do "ranking" mundial ténis masculino. O melhor tenista português da atualidade perde 14 lugares, depois de uma semana em que foi eliminado na 1.ª ronda do Challenger de Aix-en-Provence, em França

O maiato continua, no entanto, a ser o único tenista português no "top-100". João Sousa inverteu a tendência de descida, com um ganho de seis posições, mas está no lugar 156. Frederico Ferreira Silva é o terceiro melhor tenista nacional, na posição 215.

Novak Djokovic mantém a liderança, com Carlos Alcaraz no segundo posto e Daniil Medvedev na terceira posição. No "top-10" há apenas uma alteração, com o norte-americano Taylor Fritz a subir ao nono lugar, por troca com o canadiano Felix Auger-Aliassime, que fecha o grupo de elite.