O tenista Nuno Borges foi eliminado pelo francês Harold Mayot no “challenger” de Aix-en-Provence, em França.

O português perdeu, em dois sets, pelos parciais 5-7 e 4-6.

Nuno Borges, 74 do mundo, vai continuar no torneio, mas no quadro de pares, ao lado de Francisco Cabral.

Já esta terça-feira, João Sousa tinha sido derrotado por Luca Van Assche, por 6-4, 6-7 e 6-1.