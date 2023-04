Campeões em dificuldades com os Kings

Os Golden State Warriors voltaram a perder com os Sacramento Kings e levam a eliminatória para San Francisco, com uma desvantagem de 2-0. Os Kings venceram o segundo jogo da 1.ª ronda do "play-off" da Conferência Oeste da NBA, por 114-106.

Domantas Sabonis (24 pontos, nove ressaltos e quatro assistências) e De'Aaron Fox (24 pontos, nove assistências e cinco ressaltos) lideraram a equipa de Neemias Queta, que não é elegível para disputar a fase a eliminar da NBA.

O melhor marcador do jogo foi Steph Curry, com 28 pontos. Do lado dos Warriors destaque, ainda, para Andre Wiggins, com 22 pontos. Draymond Green foi expulso, no 4.º período, por agressão a Sabonis. A série segue agora para San Francisco.

A Este, os Sixers também estão com vantagem de 2-0 sobre os Brooklyn Nets, depois de ter vencido o segundo jogo, por 96-84. Tyrese Maxey, com 33 pontos, Joel Embid, com 20 pontos, 19 ressaltos e sete assistências, e Tobias Harris, com 20 pontos e 12 ressaltos comandaram a equipa de Philadelphia.