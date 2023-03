Presidente da Federação de Atletismo quer moderar litígio entre Évora e Pichardo

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) pretende moderar uma conversa entre Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo, para que os dois saltadores resolvam o litígio público entre eles.

Em entrevista a Bola Branca, em reação à troca azeda de palavras entre os dois campeões olímpicos do triplo salto, Jorge Vieira admite esperar "que tudo isto fique esclarecido a muito breve prazo". O presidente da FPA vai tentar "colaborar" para que Évora e Pichardo façam as pazes.

"Tentarei o mais possível moderar estes ímpetos destes atletas. Neste momento, não fiz qualquer tentativa, porque os ânimos estão exaltados. Mas espero que todos caiam em si e que percebam que há um caminho a percorrer aqui, que todos vão ser úteis, com certeza, e que não perderão aquilo que é fundamental manter: o prestígio deles, a notoriedade, a imagem pública que eles têm. Nós temos tão poucos campeões olímpicos, os cinco são do atletismo, eles são dois dos cinco e, obviamente, não se podem perder nestes conflitos pessoais", sublinha o dirigente.



"Não há facilidade comprada. A Federação não naturaliza atletas"



Em entrevista à rádio "Observador", Nélson Évora declarou que a Federação de Atletismo "comprou" Pedro Pichardo para ter resultados no curto prazo. Algo que considerou injusto, dado que ele próprio esteve 11 anos para conseguir a nacionalidade portuguesa, ao passo que Pichardo precisou de muito menos tempo.



"Não temos um atleta júnior que salte 16 metros. Que possamos dizer que saltará 17 metros em sénior, que possa ganhar uma medalha. Fico contente que ele [Pichardo] traga uma medalha. Mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi Portugal! Claro, é bom, no curto prazo. Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo”, referiu.



Jorge Vieira fala de uma "dupla lesão" por parte de Nélson Évora e não esconde que ficou "muito desgostoso" com as palavras do campeão olímpico de 2008:

"Para mim, foi uma novidade ouvir o Nélson Évora dizer que a Federação compra atletas, que a Federação mete cunhas, que há atletas que têm facilidades e que outros não têm, quando este problema decorre da lei."