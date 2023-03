Polémica entre Évora e Pichardo volta a subir de tom

A polémica entre Nélson Évora e Pedro Pichardo voltou este domingo com novas trocas de acusações entre os dois campeões olímpicos portugueses do triplo salto.

Évora, em entrevista à rádio “Observador”, considerou que a Federação Portuguesa de Atletismo "comprou" um atleta para ter resultados no curto prazo.

"Não temos um atleta júnior que salte 16 metros. Que possamos dizer que saltará 17 metros em sénior, que possa ganhar uma medalha. Fico contente que ele [Pichardo] traga uma medalha. Mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi Portugal! Claro, é bom, no curto prazo. Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo”, referiu.

Nélson Évora lembra que esteve 11 para conseguir a nacionalidade portuguesa e que a de Pichardo foi muito mais rápida.

“Não tenho nada contra ele e nunca tive nada contra ele. Estive 11 anos em Portugal, não competi por Cabo Verde e Costa do Marfim, e até me sinto envergonhado quando dou de caras com as federações das minhas origens. Até baixo a cabeça. São as minhas raízes mas não quis porque vim para cá com seis anos”, acrescentou o atleta nascido na Costa do Marfim e com pais cabo-verdianos.

Na resposta, Pichardo foi duro: “Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste mal do clube porque te ofereceram mais”.

A relação entre os dois atletas tem sido tensa desde que Pichardo chegou a Portugal para representar o Benfica. O atleta nascido em Cuba ocupou a vaga deixada em aberto por Évora, que se tinha transferido para o Sporting em 2015.

Nélson Évora chegou a ser advertido pela federação portuguesa de atletismo por alegadamente ter apoiado um adversário de Pichado na final dos Jogos Olímpicos.

A Federação Portuguesa de Atletismo ainda não se pronunciou sobre esta nova polémica entre os dois atletas multimedalhados.