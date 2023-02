Doping no ciclismo. Amaro Antunes e João Benta suspensos provisoriamente

Na lista de ciclistas suspensos provisoriamente pela UCI, atualizada esta segunda-feira, consta o nome de Amaro Antunes, vencedor das edições de 2017, 2020 e 2021 da prova "rainha" do ciclismo nacional, que anunciou o final da carreira no dia 16 de janeiro .

Também João Benta, que anunciou uma pausa na carreira no início de janeiro, se encontra suspenso provisoriamente por "uso de métodos proibidos e/ou substâncias proibidas", segundo a UCI.



O então corredor da Efapel foi um dos ciclistas afastados da 83.ª edição da Volta a Portugal, depois de a Polícia Judiciária ter realizado buscas, a dois dias do arranque da corrida, "em locais ligados a equipas de ciclismo" no âmbito da operação "Prova Limpa", confirmou, na altura, à Lusa fonte ligada à investigação. O objetivo "principal foi a recolha de prova, nomeadamente documentação".

Entre os ciclistas cuja casa foi alvo de buscas estavam Benta e Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor), que, apesar de terem sido afastados da Volta, estavam livres para competir.

Quanto anunciou a pausa na carreira, João Benta explicou não ter "condições anímicas" para manter o nível dos últimos anos.

"Sem o ânimo necessário, não bastam as sensações físicas. (...) Tudo isto se deve a um somar de situações - entre as quais o conhecido afastamento da última Volta a Portugal - que de modo direto e indireto, por muito que tenha tentado não me deixar afetar pelas mesmas, acabaram por causar um desgaste emocional que não esperava de todo", justificou, em publicação no Facebook.

João Benta foi quinto classificado das edições de 2018 e 2020 da Volta a Portugal.