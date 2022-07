W52-FC Porto fora da Volta a Portugal por decisão da UCI

A União Ciclista Internacional suspendeu a W52-FC Porto por doping, o que impede a equipa de participar na Volta a Portugal. A Federação Portuguesa de Ciclismo confirma a decisão.

"A Federação Portuguesa de Ciclismo confirma que foi hoje notificada pela União Ciclista Internacional (UCI) de que esta entidade decidiu retirar a licença desportiva à equipa continental W52-FC Porto, na sequência da informação recebida pela UCI sobre o processo que decorre na Autoridade Antidopagem de Portugal", pode ler-se na nota.

O organismo diz que "a decisão entra imediatamente em vigor, pelo que a equipa está impedida de voltar a competir".

Adriano Quintanilha, patrão da W52-FC Porto, tinha confirmado à Renascença na semana passada que a equipa estava inscrita e que procurava outros ciclistas para competirem.

Na segunda-feira, a W52-FC Porto tinha afirmado que "que sempre pugnou pela verdade e o fair-play desportivo, bem como pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes".

Oito ciclistas e dois elementos do "staff" foram suspensos por doping. No final de abril, 10 corredores da W52-FC Porto foram constituídos arguidos e o diretor desportivo da equipa, Nuno Ribeiro, foi mesmo detido, assim como o seu adjunto, José Rodrigues, no decurso da operação.



A W52-FC Porto afirmou estar "a colaborar ativamente com as entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do ciclismo em Portugal, designadamente a FPC/UVP e a ADOP, em busca da verdade desportiva".



A estrutura W52, ligada ao FC Porto há seis épocas, venceu as últimas nove edições da Volta a Portugal, mas os triunfos do seu corredor espanhol Raúl Alarcón, em 2017 e 2018, foram-lhe retirados também por "uso de métodos e/ou substâncias proibidas".



A 83.ª edição da Volta a Portugal vai para a estrada entre os dias 4 e 15 de agosto, arranca com um prólogo em Lisboa, conta uma passagem por Espanha, em Badajoz, e termina com um contrarrelógio entre Porto e Vila Nova de Gaia.