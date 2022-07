W52-FC Porto garante que "sempre pugnou pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes"

A W52-FC Porto, equipa que tem oito ciclistas suspenso por doping, garante que "sempre pugnou pela condenação do uso de quaisquer substância dopantes" e confirma que vai competir na Volta a Portugal com outros atletas, tal como a Renascença anunciou.

Em comunicado, dez dias depois da suspensão dos atletas e de dois membros do "staff", a equipa esclarece "que sempre pugnou pela verdade e o fair-play desportivo, bem como pela condenação do uso de quaisquer substâncias dopantes".

A W52-FC Porto diz estar "a colaborar ativamente com as entidades Reguladoras e Fiscalizadoras do ciclismo em Portugal, designadamente a FPC/UVP e a ADOP, em busca da verdade desportiva".

Na nota, a equipa confirma que vai participar na 83.ª edição da Volta a Portugal sem a integração na mesma dos atletas suspensos.

À Renascença, Adriano Quintanilha, patrão da equipa, confirmou contactos para a contratação de outros atletas para participarem na prova.

"Os resultados alcançados nos últimos anos, com indiscutível mérito desportivo, continuam, não obstante, a justificar a confiança que a equipa deposita nos ciclistas entretanto suspensos preventivamente pela ADOP, cuja presunção de inocência se mantém intacta até prova em contrário", pode ainda ler-se no comunicado.