Convocadas para Europeu de futsal feminino

Já são conhecidas as 14 convocadas para o Europeu de futsal feminino.

Carolina Rocha, Carolina Pedreira são as principais surpresas da chamada de Luís Conceição.

O Europeu vai decorrer em Gondomar, entre 1 e 3 de julho.

A equipa das quinas começa por defrontar a Hungria.

Espanha e Ucrânia são as outras duas equipas presentes.

Convocadas:

Ana Catarina, Odete Rocha, Inês Fernandes, Ana Azevedo, Pisko, Ana Pires, Carolina Rocha, Carolina Pedreira, Cátia Morgado, Fifó, Maria Pereira, Sara Ferreira, Carla Vanessa, Janice Silva

A guarda-redes Ana Catarina, a fixo Inês Fernandes, as universais Ana Azevedo e Pisko, as alas Cátia Morgado, Fifó e Sara Ferreira e as pivot Carla Vanessa e Janice Silva vão repetir a presença na fase final de um Europeu, novamente sob alçada do selecionador Luís Conceição, depois de terem sido vice-campeãs no Europeu anterior.