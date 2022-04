Djokovic contra boicote a tenistas russos em Wimbledon

Novak Djokovic, número um do "ranking" ATP, reprova posição dos responsáveis pelo torneio de Wimbledon em banir os atletas russos. Djokovic, sérvio, garante "que os jogadores não têm nada a ver com isso [a guerra]". Nascido nos Balcãs, o tenista de 34 anos mostra-se solidário com as vítimas. "Condenarei sempre a guerra. Enquanto filho da guerra, sei quantos traumas emocionais ela deixa e sei que as pessoas são quem mais sofre", diz Djokovic.

Ainda assim, o sérvio não consegue "apoiar a decisão de Wimbledon", que considera "uma loucura". "Quando a política interfere com o desporto, o resultado não é nada bom", conclui. As declarações foram feitas após a vitória de quarta-feira, sobre o compatriota Laslo Djere, no torneio ATP do seu país natal. Na mesma prova, João Sousa foi eliminado na primeira ronda, contra Thiago Monteiro.

Boicote provoca colisão no ténis mundial Além de Novak Djokovic, também a ATP, organização responsável pelo ténis profissional masculino, criticou a decisão, que avalia como "discriminatória". "O nosso desporto funciona com base no mérito. Acreditamos que a decisão unilateral tomada por Wimbledon é injusta e pode abrir um grande precedente na modalidade. A discriminação baseada na nacionalidade é uma violação do nosso acordo com Wimbledon", comunica a ATP. Desde a invasão da Ucrânia pela Russia, a organização mundial de ténis decidiu que os atletas russos e bielorrussos não poderiam competir sob a bandeira, nome e hino dos respetivos países.