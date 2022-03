Neemias Queta volta a ter tempo de jogo na NBA

O resultado, o que menos importa nesta fase da época para a equipa de Neemias, foi de 123-100. Com esta vitória os Heat voltam a subir à liderança da Conferência Este.

Com um adversário como Bam Adebayo, poste dos Miami Heat - presente nas melhores equipas defensivas dos últimos dois anos - pela frente, Neemias falou aos jornalistas, depois do encontro, sobre esta dificuldade. "Quis ter a certeza que o fazia trabalhar por tudo", disse.

O poste português continua a aproveitar as ausências na equipa de Sacramento e foi chamado a jogar. Cumpriu o segundo encontro com mais minutos na NBA, ao disputar 15m21s.

Pela madrugada dentro

A madrugada desta terça-feira teve dois jogos a irem para tempo extra.

Em Portland, os Oklahoma City Thunder percisaram de mais minutos para vencer os Portland Trail Blazers, por 131-134. Na jovem equipa dos Thunder, Maledon e Pokusevski estiveram em destaque, o francês e o sérvio, respetivamente, alcançaram um duplo-duplo.

Já no Este, os Boston Celtics não ocuparam a liderança, conquistada na madrugada anterior, por muito tempo. Os Toronto Raptors, com Siakam em evidência - somou 40 pontos -, colocaram fim a uma sequência de seis vitórias consecutivas por parte dos Celtics, com um triunfo por 115-112.