Comité Olímpico tem números da pandemia controlados em Pequim

O Comité Olímpico Internacional, através do presidente do grupo de especialistas médicos, Brian McCloskey, anuncia que os números de caos positivos de Covid-19 "são muito baixos" e há a convicção de que a situação pandémica, a um dia do início dos Jogos Olímpicos de Inverno, está controlada.

Na quarta-feira foram detetados 55 casos positivos de Covid-19. Desses 29 foram na sequência de testes realizados no aeroporto, no momento da chegada de participantes nos Jogos. Os outros 26 foram identificadas já na aldeia olímpica.