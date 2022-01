Ministro australiano justifica deportação de Djokovic com medo de agitação nas ruas e aumento do grupo anti-vacinação

O ministro australiano da Imigração da Austrália, Alex Hawke, afirmou este sábado que a deportação do tenista Novak Djokovic se justifica pelo receio de que a situação crie "tumultos" mas ruas do país, e que a atitude do sérvio encoraje os cidadãos a não se vacinarem.

O número 1 mundial, Djokovic, tem sido descrito como um risco para “agitação popular” e é tido como um “talismã dos movimentos anti-vacinação”. O jogador que lidera o ranking ATP pode não ter possibilidade de defender o título conquistado no ano passado, enfrentando uma proibição de entrada por três anos naquele país.

Djokovic terá uma última audiência num tribunal federal australiano, que determinará se o ministro agiu de forma razoável ao cancelar o visto do campeão sérvio.



Hawke afirma que aceita que a recente infecção por Covid-19 de Djokovic significa que este é um “risco insignificante para os que estão ao seu redor”, mas que o tenista era “percecionado por alguns como uma figura emblemãtica para a comunidade antivacina”.



“Considero que a presença de Djokovic na Austrália pode levar a um aumento no sentimento anti-vacinação na comunidade australiana, e potencialmente levando a um aumento na agitação civil como a que se tem verificado, com comícios e protestos que podem ser um fonte de transmissão comunitária", argumenta o ministro da Imigração.