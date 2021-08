Identificado primeiro caso de Covid-19 na Aldeia Paralímpica

Um primeiro caso de Covid-19 foi identificado na Aldeia Paralímpica, anunciou a organização, esta quinta-feira, cinco dias antes da abertura dos Jogos Paralímpicos e num momento em que o Japão enfrenta um aumento de infeções.

De acordo com a informação veiculada, trata-se de um elemento do "staff" de apoio aos Jogos e é um cidadão que não tem residência no Japão.

A organização registou, até agora, 74 casos ligados aos Jogos Paralímpicos, que se realizam de 24 de agosto a 5 de setembro, mas este é o primeiro na Aldeia Paralímpica, em Tóquio, que abriu na terça-feira.



Seis outros casos foram assinalados por coletividades locais que acolhem equipas paralímpicas antes do início dos Jogos.