Presidente do COP faz balanço positivo da participação portuguesa, mas acredita em mais

"Alcançamos quatro posições de pódio, 15 diplomas, 36 resultados entre os 16 primeiros, realizamos 57 pontos entre as posições até ao oitavo lugar, e no passado o nosso máximo atingido foi 44. Portanto, o balanço final que faço é de facto um balanço positivo", afirmou José Manuel Constantino.

A cerimónia de encerramento só está prevista em Tóquio para as 12h00 (hora portuguesa) mas, já na Alemanha, em trânsito para Portugal, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) manifestou esta manhã à Renascença a sua satisfação pelas conquistas no Japão.

As quatro medalhas na capital do Japão superam as (...)

Foi a melhor participação de sempre, para Portugal, mas ainda assim há países mais pequenos com mais medalhas, como o caso da Bélgica com sete, incluindo três de ouro. José Manuel Constantino reconhece que é possível potenciar, ainda mais, os talentos que temos.

"Esses países aproveitam os talentos que têm e, no âmbito do sistema de prática desportiva de alto rendimento ou excelência, pertenciam a essa capacidade. Creio que o caminho a seguir terá que ser nessa orientação: aproveitar os talentos desportivos que temos, a vontade desses talentos em dedicarem-se à prática desportiva de alto rendimento e levar o quadro da nossa participação desportiva internacional para valores ainda superiores aos que temos atualmente", vinca o presidente do COP.

José Manuel Constantino desconhece, por agora, qualquer plano para uma receção em Lisboa à Missão Olímpica nacional, mas julga que há tempo para pensar nisso, se for essa a vontade de Marcelo Rebelo de Sousa.

"À data, não houve ainda nenhum contacto do Comité Olímpico de Portugal. Vamos aguardar. Este momento também não é propriamente o mais adequado, os atletas estão a chegar, porventura vão entrar num período de férias e seguramente que há tempo suficiente para se avaliar as condições para, se essa for a vontade do Presidente da República, se proceda à receção da missão olímpica internacional", disse.