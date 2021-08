Pedro Pichardo bate recorde nacional e conquista medalha de ouro no triplo salto

Veja também:

Pedro Pablo Pichardo conquistou a medalha de ouro no torneio de triplo salto de Tóquio 2020, esta quinta-feira. Portugal passa a somar quatro medalhas, o melhor resultado de sempre em Jogos Olímpicos.

O atleta português, de 28 anos, sagrou-se campeão olímpico em grande estilo: bateu o recorde nacional, a dois centímetros da barreira dos 18 metros, e superou toda a concorrência em 41 centímetros.

Foi ao terceiro ensaio que Pedro Pichardo chegou aos 17,98 metros, a melhor marca nacional da história. No entanto, a medalha de ouro já estava assegurada desde o início: fez 17,61 metros nas duas primeiras tentativas, bem acima das melhores marcas do segundo classificado, o chinês Zhu Yaming (17,57m), que leva a prata para casa, e do terceiro, Hugues Fabrice Zango, do Burkina Faso, que fica com o bronze.

Portugal volta, assim, a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, depois de Nélson Évora, também no triplo salto, em Pequim 2008. São os dois únicos títulos olímpicos nacionais neste século.

Tóquio 2020 passa a representar a melhor participação portuguesa da história em Olimpíadas. A juntar aos bronzes de Jorge Fonseca (judo) e Jorge Pimenta (canoagem) e à prata de Patrícia Mamona (triplo salto), o ouro de Pichardo é a quarta medalha nacional na capital do Japão, superando as três conquistadas em Los Angeles 1984 e Atenas 2004.