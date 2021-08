Canoagem. Teresa Portela garante diploma olímpico em K1 500m

Veja também:

Teresa Portela conquistou um diploma olímpico, o oitavo de Portugal em Tóquio 2020, ao terminar a final de K1 500 metros no sétimo lugar.

A canoísta portuguesa, de 33 anos, tinha sido segunda na sua semifinal, com o tempo de 1:52,557 minutos. Porém, na corrida decisiva, foi mais de três segundos mais lenta (1:55,814) e cruzou a meta na penúltima posição.

Apesar de o tempo das meias-finais ter dado para uma medalha — a dinamarquesa Emma Jorgensen venceu o bronze com 1:52,773 —, em declarações à RTP, Teresa Portela mostrou-se feliz com o melhor resultado olímpico da carreira na categoria de K1 500 metros.



“Foi maravilhoso ter estado entre as melhores do mundo e um privilégio ter sido sétima”, afirmou a canoísta portuguesa, no final da prova.

Paris ali tão perto, mas numa condição

Aos 33 anos, Teresa Portela participou nos quartos Jogos Olímpicos. Paris 2024 "tem a vantagem de ser perto", mas ainda não sabe se participa:

"Provavelmente, não vou competir mais em K1 [caiaque individual], porque tem sido muito desgastante, apesar de ter sempre desfrutado. É muito duro estar sempre ao mais alto nível. Se conseguir ter uma equipa em K2 [duas pessoas] ou K4 [quatro], talvez possa ir a Paris 2024."

A medalha de ouro ficou com a neozelandesa Lisa Carrington (1:51,216), ao passo que a húngara Tamara Csipes ficou com a prata (1:51,855).