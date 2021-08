Veja também:

O Uganda conquistou, esta quarta-feira, a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. De forma surpreendente, Peruth Chemutai deixou para trás as favoritas e venceu a prova dos 3000 metros obstáculos, com novo recorde nacional do Uganda.

A atleta completou a prova em 9:01.45, três segundos antes da norte-americana Courtney Frerichs, medalha de prata, e de uma das grandes favoritas, a queniana Hyvin Kiyeng, que ficou com o bronze.