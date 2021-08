Vela. Dupla portuguesa de 49er garante diploma olímpico

Jorge Lima e José Costa garantiram, esta terça-feira, em 49er, o sétimo diploma de Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

A dupla portuguesa de vela foi desqualificada na regata das medalhas, por partir antes do tempo, e desceu uma posição na classificação geral com que terminara a primeira fase, de sexto para sétimo, com 94 pontos.

A medalha de ouro foi para a Grã-Bretanha, vencedora na "medal race". Foi esse o fator de desempate após a igualdade em pontos (58) com a Nova Zelândia, que terminou no segundo lugar e ficou com a prata. A medalha de bronze para a Alemanha, terceira na regata decisiva.