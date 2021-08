Marta Pen protesta e apura-se para as meias-finais de 1.500m

Veja também:

A meio-fundista portuguesa Marta Pen apurou-se para as meias-finais dos 1.500 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, esta segunda-feira.

Pen tinha terminado a terceira série das eliminatórias no 10.º lugar, com o tempo de em 04.07,33 minutos, um segundo atrás da alemã Caterina Granz, última apurada. Ficara fora das meias-finais, tanto por via da classificação como pela repescagem por tempos. No entanto, o Comité Olímpico de Portugal (COP) contestou junto do juiz uma colisão irregular com a marroquina Rababe Arafi no final da prova, que a atrasou.

"A atleta que estava à minha frente parou abruptamente, quando eu ia para o ‘sprint’ final e tive de parar e retomar a prova. Felizmente, não me aleijei", descreveu Marta Pen, em declarações à agência Lusa.

O COP anunciou, mais tarde, que o protesto foi aceite pela organização, pelo que Marta Pen poderá disputar as meias-finais, na quarta-feira.

Já Salomé Afonso foi mesmo afastada, depois de ter terminado a primeira série na 13.ª posição, com o tempo de 4.10,80 minutos.