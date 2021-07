Nadador Miguel Arrobas completa volta à ilha do Corvo

O nadador de travessias Miguel Arrobas tornou-se este sábado o primeiro a nadar à volta de uma ilha nos Açores.

A prova teve como palco a ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, e Miguel Arrobas completou o percurso em 4h56m, nadando entre 18 e 19 quilómetros.

Outros oito nadadores partiram com Miguel Arrobas, com o segundo a completar a prova em 6h04m. Até às 17h30 mais nenhum tinha terminado e pelo menos dois já tinham desistido, segundo informação prestada à Renascença por elementos do barco de apoio.

Os nadadores encontraram um mar de feição para a natação, mas a prova não estava isenta de perigos. Para além de caravelas portuguesas, que são altamente tóxicas, já foram avistados tubarões na zona. Felizmente, no que diz respeito ao ex-olímpico, tudo correu bem.

Miguel Arrobas junta assim mais este feito ao seu currículo. Depois de ter batido o recorde nacional para a travessia do Canal da Mancha, em 2008, Arrobas nadou o estreito de Gibraltar, em 2009 e a nadar à volta da Ilha de Manhattan, em Nova Iorque, em 2011.

Tem ainda várias outras travessias feitas em Portugal continental e nas ilhas, incluindo Berlengas-Peniche; Madeira-Ilhas Desertas; Porto Santo-Madeira; Corvo-Flores; São Jorge-Pico; Pico-Faial e Faial-Pico.

[Notícia atualizada às 17h30]