Tiro. João Paulo Azevedo termina primeiro dia em 17.º

O português João Paulo Azevedo foi 17.º classificado, a par do 15.º, no primeiro dia de qualificação do trap (fosso olímpico) na competição de tiro com armas de caça dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

O estreante em Olimpíadas atirou para 72 pontos, a dois dos melhores do dia, incluindo o líder, Abdulrahman Al Faihan, do Kuwait. Está a um ponto do sexto, o último a avançar para a disputa das medalhas.

Na quinta-feira, realiza-se a segunda ronda de qualificação para a final de trap. Em caso de igualdade de pontos, realiza-se um "shoot off".